Le ultime news Inter si concentrano sulle condizioni fisiche di Samir Handanovic ieri a Udinese solo in panchina a causa di un problema fisico

Attraverso una nota ufficiale, l’Inter dà un aggiornamento circa le condizioni fisiche di Samir Handanovic ieri a Udine solo in panchina. Il portiere sloveno, nonché capitano della squadra allenata da Antonio Conte, “si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito in allenamento. Gli accertamenti – aggiunge il comunicato del club nerazzurro – hanno evidenziato un’infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Inter, stop Handanovic: i tempi di recupero

Il classe ’84 rischierebbe uno stop di due-tre settimane, quindi di saltare gare cruciali per la stagione interista: dal derby col Milan, al big match con la Lazio, passando per l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli fino alla gara contro la Samporia e a quella d’andata dei sedicesimi di Europa League col Ludogorets. A rimpiazzarlo sarebbe ancora Padelli, alla ‘Dacia Arena’ autore di un’ottima prova: “Ero emozionato – le parole di Padelli a ‘InterTv’ – E’ complicato farsi trovare pronti: Samir non molla mai, gioca sempre e dimostra di essere il più forte di tutti. Allenarmi con lui mi ha però aiutato tanto, per me Handanovic è il miglior portiere d’Europa”.

