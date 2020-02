Sconcerti: ”Eriksen non è un top, sembrava un debuttante qualunque”

INTER ERIKSEN – Mario Sconcerti straparla nel definire Eriksen un giocatore praticamente normale. Al ‘Corriere della Sera’, ha espresso i propri giudizi decisamente fuori contesto come spesso accade ad un giornalista che di calcio ne capisce ben poco: “Ha giocato come un debuttante qualsiasi, non ha acceso la luce come si pensava e ha giocato solo palloni sicuri. Si può e si deve pretendere di più anche se penso si tratti di una mezzala di gruppo. Non è un fuoriclasse assoluto come si pensa ma ‘soltanto’ un gran giocatore” ha detto.

