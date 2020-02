Caso Giroud, Marotta ha deciso: tentativo a costo zero

INTER GIROUD – La strategia dell’Inter sembra ormai chiara: Marotta vuole prendere Giroud a costo zero. A dispetto delle richieste di Conte per l’immediato, i nerazzurri pensano anche al bilancio e non intendono spendere soldi inutilmente subito se possono avere gli stessi giocatori a costo zero tra qualche mese. Nonostante l’affare sfumato non sia piaciuto all’agente e soprattutto al Chelsea, Giroud potrà comunque diventare nerazzurro a giugno a costo zero senza l’intromissione del club londinese.

