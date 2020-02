Calciomercato Inter, dalla Spagna | Offerta faraonica per Modric

A fine stagione Luka Modric inseguito a lungo dall’Inter potrebbe davvero dire addio al Real Madrid e traslocare in un club pronto a raddoppiargli il suo attuale stipendio

Luka Modric è stato il sogno dei nerazzurri nell’estate 2018. Il campione croato veniva da una stagione fantastica, con la terza Champions League consecutiva alzata al cielo e un Mondiale vissuto da protagonista fino all’ultimo atto, perso poi dalla Nazionale di Dalic contro la super Francia di Deschamps. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI. Forte di una bozza di accordo con lui e il suo entourage, la dirigenza nerazzurra provò a strapparlo al Real Madrid a condizioni economiche vantaggiose trovando però la ferma opposizione del presidente Perez.

Calciomercato Inter, Modric non è più un obiettivo: offerta shock dagli Stati Uniti!

L’Inter ha tenuti i contatti con i rappresentanti di Modric fino almeno alla primavera 2019, mollando poi del tutto la pista con l’avvento in panchina di Antonio Conte. Ora il 34enne di Zadar non è più un obiettivo, seppur anche nelle ultime settimane il suo nome è stato nuovamente accostato con forza alla società targata Suning. Il suo futuro dovrebbe comunque essere lontano da Madrid, in Spagna si parla da tempo di un suo addio alle ‘Merengues’ al termine di questa stagione. Proprio oggi ‘Marca’ parla di un interesse sempre più concreto nei suoi confronti da parte dell’Inter Miami di David Beckham. Oltre a Cavani, per il quale pare esser tramontata del tutto la pista Atletico Madrid dopo il furioso botta e risposta a distanza tra il presidente Cerezo e suo fratello-agente, la franchigia della MLS punterebbe con forza sul Pallone d’Oro 2018. Per convincerlo a trasferirsi negli Stati Uniti, Beckham sarebbe pronto a garantirgli il doppio dell’attuale stipendio. Parliamo quindi di circa 20 milioni di euro a stagione.

