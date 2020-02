Calciomercato Inter, addio Godin | Il sostituto arriva a zero!

Godin non convince Conte e così il suo addio nel prossimo calciomercato Inter estivo diventa sempre più probabile. A rimpiazzarlo un altro giocatore di grande esperienza

Uno dei colpi dello scorso calciomercato Inter estivo ha reso fin qui ben al di sotto delle attese. Stiamo naturalmente parlando di Godin, strappato a costo zero all’Atletico Madrid ma che in questa prima parte di stagione non è riuscito ad entrare nelle ‘grazie’ di mister Conte. Anzi, nell’ultimo mese l’uruguagio sembra ormai aver perso in via definitiva una maglia da titolare a vantaggio del giovane e sempre più convincente oltre che importante per la manovra nerazzurra Alessandro Bastoni. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Godin saluta a giugno: Marotta lo rimpiazza con un altro svincolato

Il 33enne nativo di Rosario, legatosi ai nerazzurri fino al giugno 2022 a fronte di un ingaggio di circa 6 milioni di euro bonus compresi, appare così destinato a separarsi dalla società targata Suning già a giugno. Visti età e stipendio ‘pesante’, Marotta e Ausilio potrebbero darlo via per un piccolissimo indennizzo. Possibile un trasferimento in Premier, occhio in tal senso al Tottenham del suo grande estimatore Mourinho, o il riapprodo in Spagna, magari proprio all’Atletico Madrid, ma anche una sua partenza verso Paesi fuori dall’elite del calcio ma economicamente molto forti come Qatar, Emirati Arabi, Cina e Stati Uniti. Non da escludere del tutto, infine, un ritorno in Patria per chiudere una carriera straordinaria. Godin potrebbe venir rimpiazzato da un altro giocatore di grande esperienza, anche se di piede mancino: parliamo del belga Vertonghen, 32enne belga in scadenza di contratto con il Tottenham e da tempo sulla lista della spesa dell’Inter.

