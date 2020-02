Calciomercato Inter, spunta un retroscena | Assalto in casa Lazio

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Inter la dirigenza nerazzurra ha provato a mettere le mani su uno dei big della sorprendente Lazio di Simone Inzaghi

Oltre al Verona di Juric, è sicuramente la Lazio la grande sorpresa della Serie A in corso. Mercoledì, vincendo il recupero contro gli scaligeri, i biancocelesti sorpasserebbero l’Inter al secondo posto andando a soli 2 punti dalla Juventus capolista. La squadra ben costruita da Igli Tare, e amalgamata come meglio non si poteva da Simone Inzaghi, si è dimostrata fin qui un’autentica macchina da guerra: l’ultima sconfitta in campionato risale addirittura al 25 settembre scorso, alla quinta giornata contro proprio i nerazzurri che ora riaffronteranno fra due domeniche ma stavolta allo stadio ‘Olimpico’.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, addio Godin | Il sostituto arriva a zero!

Calciomercato Inter, tentativo per un big della Lazio: i dettagli

Il fin qui straordinario cammino della Lazio ha fatto sì che i riflettori del calciomercato si accendessero su diversi calciatori della stessa formazione del patron Claudio Lotito. Il più corteggiato appare essere il bomber Ciro Immobile, al momento il miglior marcatore della Serie A con ben 25 gol e candidato principe a vincere la Scarpa d’Oro: attualmente è in vetta con 6 punti di vantaggio su un certo Robert Lewandowski. Da Acerbi a ovviamente Milinkovic-Savic, fino a Luis Alberto: questi gli altri titolarissimi della squadra biancoceleste che vantano molti ammiratori tra l’Italia e l’estero.

Noto il forte interesse dell’Inter per il centrocampista serbo, mentre solo stamane è venuto a galla il tentativo dei nerazzurri per il trequartista spagnolo. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI. Stando alle indiscrezioni de ‘Il Messaggero’, in estate Conte aveva chiesto un rinforzo di grande spessore per la mediana: fallito l’assalto a Milinkovic, Marotta si sarebbe così fiondato vanamente sul 27enne ex Liverpool riprovandoci poi a settembre con però un semplice sondaggio. L’Ad ha sempre trovato la porta sbarrata e così ha deciso di accelerare per Eriksen – già finito nel mirino della critica – anticipando il suo arrivo inizialmente previsto a giugno e quindi a costo zero.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, pentimento tardivo | In estate sarà cessione