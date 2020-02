Eriksen si scopre: “Conte è stato chiaro. Ecco perché ho scelto l’Inter”

Le ultime news Inter mettono in evidenza l’intervista rilasciata da Eriksen. Diversi i temi trattati, dal derby alla scelta di approdare in nerazzurro fino a Sneijder

“Negli ultimi anni al Tottenham e anche con la Danimarca sono sempre stato il giocatore chiamato a mettersi le responsabilità più grosse sulle spalle. Sono abituato. E qui non cambia nulla per me. Voglio essere il giocatore che fa la differenza, che segna, che crea. Servirà tempo, questo è ovvio, ma nel calcio non puoi aspettare troppo per diventare decisivo”. Eriksen si autocarica a quattro giorni dall’atteso derby col Milan, il primo per lui in maglia nerazzurra: “Rispetto a Londra mi aspetto un’atmosfera diversa – ha sottolineato il trequartista danese. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI – A ‘San Siro’ cantano tutti, ci sarà tanto rumore e per questo sarà bellissimo”.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, Eriksen già bocciato: “Debuttante qualunque”

Inter, Eriksen: “Conte diretto con me. Io come Sneijder? Solo se…”

Molti paragonano l’approdo di Eriksen all’Inter a quello di Sneijder nel 2010, con l’olandese che debuttò proprio nella stracittadina andando anche a segno: “Se vedo il parallelo tra me e lui? Veniamo tutti e due dall’Ajax, se vinco anche io il Triplete magari sì…”. Il classe ’92 di Middlefart crede allo scudetto, “(…) è solo una questione di punti, siamo lì”, e spende poi parole importanti per Antonio Conte: “E’ stato subito molto diretto con me, mi ha detto come mi vede e quello che vuole da me in campo, con il pallone e senza. Qui è tutto molto più organizzato. I suoi allenamenti sono duri, ma sono pronto. A me basta avere il pallone e stare dentro il campo, avere la possibilità di inventare”. Chiosa sul perché ha scelto di venire all’Inter: “Nella vita prima o poi devi prendere una decisione, ragionando sulle diverse opzioni. Il Real Madrid alla fine non era niente di concreto. L’Inter invece è stata vera, si è mossa in maniera molto seria. E a quel punto mi sono immaginato di giocare qui: sono venuti da me, la decisione è stata quasi naturale. Io cercavo per me il più grande club possibile al di fuori della Premier. L’ho trovato”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Godin | Il sostituto arriva a zero

Inter, dalla Spagna: offerta faraonica per Modric