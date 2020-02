Calciomercato Inter, 70 milioni | Guardiola fa ‘tremare’ Conte!

Nel prossimo calciomercato Inter estivo il Manchester City potrebbe provare a prendersi due giocatori importanti della squadra targata Antonio Conte

C’è aria di rivoluzione in casa Manchester City, secondo in Premier ma lontano ben 22 punti dall’inarrestabile Liverpool. In Inghilterra sostengono che nella prossima estate il club inglese compierà un profondo rinnovamento della rosa, a prescindere della permanenza o meno di Pep Guardiola. Nel caso in cui il tecnico catalano restasse alla guida dei ‘Citizens’, è possibile che la società dell’emiro parta all’assalto di almeno due giocatori della squadra targata Antonio Conte. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, doppio colpo nerazzurro: Guardiola ci prova!

Pericolo Guardiola, dunque, per l’Inter. I giocatori nerazzurri che il City potrebbe provare a portarsi a casa sono Stefano Sensi e Alessandro Bastoni. Parliamo di due profili altamente funzionali al gioco che applica la formazione inglese, con potenziale e prospettive importanti. Entrambi sono da un po’ nel mirino dell’ex Barcellona e obiettivi tutt’altro che impossibili vista la disponibilità economica del club di Mansour. Il centrocampista sarebbe più facile da prendere, dato che con l’arrivo di Eriksen il suo spazio nell’undici titolare potrebbe ridursi sensibilmente. Marotta lo valuta almeno 50 milioni di euro. Di circa 20, invece, il valore del difensore classe ’99 che nelle ultime settimane ha definitivamente scalzato un certo Godin. Proprio per questo, però, l’Inter difficilmente accetterebbe di privarsene nell’estate che verrà. Per Sensi e Bastoni, il Manchester City potrebbe mettere sul piatto 70 milioni cash, oppure 20 milioni più il cartellino dell’ex interista, flop in Premier, Joao Cancelo che giusto ieri è stato accostato dai media britannici all’Inter dove esplose ai massimi livelli.

Calciomercato Inter, ‘pericolo’ Guardiola non solo per Sensi e Bastoni

Non solo Sensi e Bastoni, ovviamente, considerato che Guardiola è un estimatore di altri due calciatori nerazzurri: parliamo stavolta di due titolarissimi, vale a dire Skriniar e Lautaro Martinez. Il tecnico provò a prendersi il primo già nel gennaio 2018, mettendo sul piatto ben 65 milioni di euro, mentre a detta dei tabloid inglesi valuta il ‘Toro’ come possibile erede del connazionale Aguero. Per lui ha già offerto uno scambio con Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che soffiò ad Ausilio nell’estate 2016.

