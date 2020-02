Le ultime news Inter si concentrano sulle dichiarazioni di Luciano Spalletti. Dal mancato approdo al Milan alle frecciate alla società, ecco le parole dell’ex tecnico nerazzurro

“L’ultimo anno è stato intenso, la stagione è stata complicata. Per questo aver raggiunto la Champions, forse, ha ancora più valore. Fosse stato per me, non avrei mai smesso. Futuro? Ho bisogno di una nuova sfida: vengo da esperienze dove bisognava rimboccarsi le maniche per emergere da situazioni complicate”. Pensieri e parole di Luciano Spalletti in occasione degli ‘Italian Sport Awards’ assegnati in merito alla stagione 2018/2019. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

Inter, Spalletti tuona: “Milan? Pagato per restare a casa!”

L’ex tecnico nerazzurro ha poi parlato del suo mancato approdo sulla panchina del Milan, andando all’attacco della stessa società interista o meglio dire nello specifico (senza nominarlo) di Beppe Marotta che rifiutò di dargli la buonuscita richiesta: “Se io ho detto no al Milan? Chi le ha detto che ho rifiutato i rossoneri? – si è rivolto Spalletti ai cronisti presenti – La versione non è il rinunciare all’ingaggio, io ho altri due anni di contratto (fino al giugno 2021, ndr) con l’Inter, li devo lasciare lì tutti e due? E’ stato deciso di lasciarmi a casa pagandomi e io sto casa! Altrimenti sarei anche potuto andare al Milan in quel momento lì. Ora loro hanno un allenatore capace, esperto e anche più giovane di me come Pioli. Quest’Inter è da scudetto? Non lo so, di sicuro la Juventus è avvantaggiata. L’Inter è però fortissima e ha fatto risultati importanti, mi fa piacere che si sia dato seguito al lavoro che è stato fatto negli anni precedenti. Purtroppo vedo che si va a cercare sempre il confronto, ma in questo caso qui si parla in termini di risultati e di obiettivi: avevamo i nostri e li abbiamo raggiunti. La squadra di oggi ha i suoi obiettivi ed è in corsa per raggiungerli”, ha concluso Spalletti.

