Guly: “Lautaro è fortissimo e farà una grande carriera”

Inter-Milan, l’ex giocatore di entrambe le squadre Andreas Guglielminpietro ha voluto dare un’opinione sulla possibile partenza di Leo Messi e sul rendimento di Lautaro Martinez

INTER-MILAN GUGLIELMINPIETRO/ L’ex giocatore di Milan e Inter Andreas Guglielminpietro, è intervenuto a Radio Sportiva e ha voluto dare subito un parere sulla possibilità che Messi lasci il Barcellona. Queste le sue parole: “Messi non lascerà il Barcellona, ha parlato così perché era incazzato ma non credo vada via. Cristiano Ronaldo non è nato nel Madrid, Leo invece è una bandiera: Barcellona è la sua casa”. Poi ha dato la sua opinione sul suo rapporto con tifosi e squadre milanesi di cui lui è doppio ex e ha dichiarato: “A Milanello e alla Pinetina mi trattano come a casa, lo stesso i tifosi. E’ una cosa che mi piace perché in Argentina sarebbe impossibile e dimostra una cultura sportiva più avanzata”.

Infine, ha dato il suo parere sul suo giovane connazionale Lautaro Martinez e ha detto: “E’ fortissimo, forse il miglior giovane argentino uscito negli ultimi anni: in un anno e mezzo si è già preso l’Inter, farà una grandissima carriera“.