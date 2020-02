Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà l’atteso derby Inter-Milan di scena domenica sera allo stadio Meazza

Sono stati designati gli arbitri della 23esima giornata del campionato di Serie A. Il derby Inter-Milan, in programma domenica sera al ‘Meazza’, è stato affidato a Fabio Maresca della sezione di Napoli. Peretti e Paganessi saranno gli assistenti, La Penna il quarto uomo, Mazzoleni e Schenone gli addetti al Var. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

Maresca dirigerà Inter-Milan: i precedenti con le milanesi

Per il 38enne fischietto campano sarà la quarta volta con la squadra di Conte nella stagione in corso. I tre precedenti sorridono all’Inter dato che con lui Lukaku e compagni hanno ottenuto altrettante vittorie: 2-1 col Cagliari in trasferta, 1-0 a ‘San Siro’ contro la Lazio, entrambe le gare si sono disputate a settembre, infine a novembre 3-0 fuori casa contro il Torino allora allenato da Mazzarri. Il bilancio complessivo dei nerazzurri con Maresca è di quattro vittorie e due sconfitte. Col Milan sarà la seconda volta in questa annata: l’unico precedente risale al 10 novembre, con la formazione di Pioli k.o. all’Allianz Stadium contro la Juventus. Il bilancio complessivo dei rossoneri con il direttore di gara di Napoli è di tre successi, tre pareggi e una sconfitta.

