Nocerino: “Lukaku sta facendo benissimo e dimostrando di essere un campione”

Inter, l’ex centrocampista Antonio Nocerino ha voluto dare un parere sul derby di Milano che si giocherà domenica sera. L’ex giocatore si è detto positivamente sorpreso dal rendimento di Lukaku

INTER-MILAN NOCERINO/ L’ex giocatore Antonio Nocerino, è stato intervistato da Calciomercato.com per avere un’opinione sul derby milanese, che si disputerà domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza. La classifica dovrebbe vedere favorita la squadra di Conte, che per calendario gioca anche in casa, dopo aver vinto 2-0 la gara di andata, ma il calciatore è di un altro parere e infatti dichiara: “Sono convinto che quando c’è un derby queste considerazioni vengano meno. Non si guarda la classifica, né gli avversari, niente proprio. Anche perché il derby è una partita nella partita, non si guarda assolutamente niente. Ti fa tirare fuori energie che non credevi nemmeno di avere. Quindi per me è una partita aperta, si parte da tutte queste cose che ho appena elencato”. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

Domenica sera saranno tante le sfide tra i calciatori, ma quella che appare più intrigante è tra i due ‘giganti’ Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku e l’ex calciatore ha detto: “Ibra lo conosciamo tutti, ha una storia incredibile. Lukaku, al primo anno in serie A, si sta affermando a grandissimi livelli. Non è certo facile arrivare in Italia, in un campionato decisamente molto tattico e difficile, e fare così tanti gol fin da subito. Lui sta facendo benissimo, alla grande e si sta dimostrando un campione“.