Inter-Milan| Galante: “Speriamo vada bene per noi”

Inter-Milan, l’ex difensore nerazzurro Fabio Galante è stato intervistato da Sport Mediaset per avere un’opinione sul derby di questa sera al Meazza. Il giocatore si augura una bella vittoria della squadra di Conte

INTER-MILAN GALANTE/ L’ex difensore dell’Inter che vinse la coppa Uefa con la squadra allenata da Gigi Simoni nel 1998, Fabio Galante, è stato intervistato da Sport Mediaset per avere un’opinione sul derby di Milano di questa sera. Queste le sue prime parole molto scaramantiche: “Speriamo vada bene per noi”. L’ex calciatore, spera nella vittoria della sua ex squadra ora allenata da Antonio Conte e in merito ha aggiunto: “Quando c’è un derby non sai mai chi sia la favorita: non contano classifica e forma“.

Gli hanno chiesto chi potrà essere più decisivo tra Ibrahiomovic e Lukaku e lui ha detto: “Un dolore per i difensori, possono risolvere la partita. Chi li ha in squadra parte avvantaggiato“.