Calciomercato Inter, ci siamo per Viviano | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’arrivo ormai imminente in nerazzurro di Emiliano Viviano. Ecco tutti i dettagli

Emiliano Viviano è davvero a un passo dall’Inter. I nerazzurri si sono decisi ad ingaggiare il portiere, svincolato da novembre scorso, visto che Samir Handanovic rischia di restare fuori per altre settimane e che Padelli ha dimostrato scarsa affidabilità nel derby col Milan di ieri sera. Stando alle ultime indiscrezioni domani il 34enne di Fiesole dovrebbe varcare il cancello di Appiano Gentile per sostenere dei test fisici prima della firma sul contratto che potrebbe avere scadenza giugno prossimo con opzione per una ulteriore stagione.

