Calciomercato Inter, più tempo per Handanovic | Obiettivo svincolato!

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Handanovic e il possibile approdo alla corte di Antonio Conte di un altro portiere attualmente svincolato

Ha visto tutto il derby e la clamorosa rimonta dalla panchina, compreso l’errore e mezzo del suo sostituto Padelli che poteva costare carissimo alla squadra di Conte. Parliamo naturalmente di Samir Handanovic, sul quale purtroppo non giungono notizie positive. Stando al ‘Corriere dello Sport’, infatti, la sensazione è che il capitano nerazzurro non potrà rientrare in fretta e dunque rischia seriamente di saltare il prossimo big match di campionato contro la Lazio oltre che la semifinale d’andata di Coppa Italia con il Napoli di scena mercoledì e quella dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets.

LEGGI ANCHE ->>> Inter-Milan 4-2, Conte: “Possiamo sognare. Eriksen fuori, ecco perché”

Calciomercato Inter, allarme Handanovic: cresce l’ipotesi svincolato!

Handanovic, alle prese ricordiamo con una infrazione al quinto dito della mano sinistra, potrebbe stare fuori più a lungo del previsto dato che andare in campo con il tutore in carbonio lo esporrebbe al rischio di aggravare ulteriormente il suo infortunio. In casa Inter c’è probabilmente scarsa fiducia in Padelli, motivo per cui sta prendendo sempre più consistenza la possibilità dell’ingaggio di un altro portiere, ovviamente di uno appartenente al roster degli svincolati. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Il nome in pole è quello di Viviano, 34enne di Fiesole che ora si sta allenando con la Sampdoria e che per qualche anno è stato di proprietà del club nerazzurro senza però mai scendere in campo. In seconda fila Curci, mentre non è da escludere del tutto la pista straniera.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Nainggolan può andare al Milan: che scambio!