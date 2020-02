Fari puntati in Portogallo: sono 4 gli osservati speciali

INTER MILAN OSSERVATI SPECIALI – Dopo lo strepitoso 4-2 in rimonta contro il Milan, l’Inter si concentra sul futuro sia in entrata sia in uscita. Come riferisce ‘A Bola’, alcuni osservatori nerazzurri hanno assistito al big match Porto-Benfica l’Inter per valutare 4 osservati speciali: si tratta dell’attaccante Marega, dell’ex Alex Telles (entrambi al Porto) e di altri due giocatori delle ‘aquile’ lusitane, ossia il terzino Grimaldo e il centrale difensivo Dias.

