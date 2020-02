Elio: “Lukaku è ottimista, forte, mena, sempre allegro”

Inter, il simpatico cantante del gruppo Elio e le storie tese, Stefano Belisari, in arte Elio, ha voluto dare un parere sulla sua squadra del cuore e sull’attaccante Romelu Lukaku

INTER ELIO INTERVISTA/ E’ l’autore insieme a Graziano Romani dell’inno della squadra nerazzurra ‘C’è solo l’Inter‘, che dopo l’arrivo di Antonio Conte è stata scelta come canzone ufficiale della squadra meneghina al posto di ‘Pazza Inter amala‘. Il simpatico Stefano Belisari in arte Elio, fondatore del gruppo Elio e le storie tese, è stato intervistato da Sportmediaset. Il cantante, noto tifoso nerazzurro, ha voluto dare la sua opinione sulla sua squadra del cuore, partendo dalla bellissima vittoria in rimonta nel derby contro il Milan.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan

Queste le sue dichiarazioni: “Squadra solida e forte, anche mentalmente. L’anno prossimo può essere quello buono. Lukaku è ottimista, forte, mena, sempre allegro. Conte me lo aspettavo esattamente com’è, lo osservavo alla Juve, al Chelsea e in Nazionale, ed è un grande allenatore”.