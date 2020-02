Affare Mertens, incontro in serata con l’agente dopo Inter-Napoli

INTER MERTENS – In occasione di Inter-Napoli, la dirigenza nerazzurra incontrerà anche l’agente di Mertens per continuare i colloqui in vista di un possibile ingaggio per la prossima stagione. In scadenza a giugno, il belga potrebbe vestire il nerazzurro e aumentare la qualità e le possibilità dell’attacco nerazzurro. L’incontro è stato confermato dal ‘Corriere dello Sport’, che aggiunge anche l’intervento di Lukaku, suo compagno di nazionale, per cercare di convincerlo a sposare la causa. Per lui è pronto un triennale da 5 milioni di euro all’anno.

