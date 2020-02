Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic può finire al Real | I dettagli dell’affare

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Milinkovic-Savic e il suo possibile futuro in Spagna. Ecco i dettagli dell’eventuale cessione del serbo alla big europea

Potrebbe non essere in Italia il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, da tempo nel mirino di Beppe Marotta e prossimo avversario in campionato dei nerazzurri con la sua Lazio. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Don Balon’, sul serbo è sempre più forte il Real Madrid. A quanto pare le ‘Merengues’ sono pronte a formulare una proposta di scambio con il cartellino di James Rodriguez, trequartista colombiano fuori da piani di Zidane e in scadenza contrattuale nel giugno 2021 oltre che corteggiato a lungo in estate dal Napoli allora targato Ancelotti. Per il portale spagnolo Lotito accetterebbe ben volentieri il 28enne facente parte della scuderia di Mendes, ma in aggiunta vorrebbe un assegno da 50 milioni. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Lautaro, Barcellona sempre più deciso | Annuncio dalla Spagna!