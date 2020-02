Lautaro, Barcellona sempre più deciso | Annuncio dalla Spagna!

Lautaro Martinez sarà assoluto o quasi protagonista del prossimo calciomercato Inter estivo. Il Barcellona fa davvero sul serio per l’attaccante argentino

Lautaro Martinez tornerà a giocare titolare nell’attacco dell’Inter stasera al ‘Meazza’ nel match contro il Napoli di Gattuso valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’attaccante argentino ha saltato le ultime due gare contro Udinese e Milan a causa della squalifica rimediata a causa della sua reazione spropositata e del conseguente rosso beccatosi sul finire del match casalingo contro il Cagliari. A meno di sorprese il partner del ‘Toro’ sarà Romelu Lukaku col quale forma ormai da tempo una super coppia.

Calciomercato Inter, all-in Barcellona su Lautaro

Il nome di Lautaro resta al centro delle voci di calciomercato. L’ultima in ordine di tempo proviene dalla Spagna: secondo il ‘Mundo Deportivo’ il Barcellona si è del tutto convinto a comprare il classe ’97, magari pagando la clausola risolutiva che ammonta a 111 milioni di euro ed è valida – oltre che solo per l’estero – dal 1° al 15 luglio di ogni anno. L’ex Racing è stato quindi scelto per raccogliere l’eredità di Luis Suarez, su spinta probabilmente di Leo Messi che da diversi mesi viene dato come suo principale ‘sponsor’. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Vedremo adesso quale sarà la strategia della dirigenza nerazzurra nei prossimi mesi. Come noto il gruppo Suning vorrebbe blindarlo togliendo o alzando la cifra della suddetta clausola, ma finora l’entourage della punta ha sempre respinto questa opzione con l’obiettivo di tenersi una ‘via d’uscita’ in caso d’assalto di un top club straniero come può essere proprio quello blaugrana.

