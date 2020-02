Le ultime news Inter mettono in risalto le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Napoli nella semifinale d’andata di Coppa Italia

“Il Napoli è venuto qui a fare una gara difensiva, bisogna fargli i complimenti perché la sua strategia ha funzionato”. Mastica amaro Conte dopo la sconfitta per 1-0 contro gli azzurri di Gattuso nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. “Il derby ha portato via diverse energie nervose – ha aggiunto il tecnico nerazzurro a ‘Rai Sport’. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter – Stasera ho però fatto cinque cambi, c’era dunque linfa nuova. Resta il fatto che abbiamo affrontato una squadra importante che già aveva battuto Lazio e Juventus, con la seconda rosa più forte del campionato. Il Napoli non ci ha lasciato spazi, Gennaro è stato bravo ad aspettarci e ripartire. Ora bisogna prendere questa sconfitta per ripartire. Eriksen? Parliamo di un giocatore di qualità oltre che di un ragazzo serio – ha risposto in conclusione sul danese, ancora una volta escluso dall’undici iniziale – Deve ritrovare intensità non avendo giocato tantissimo negli ultimi sei mesi”.

