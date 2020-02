Inter, ESCLUSIVO: Offerta rifiutata | Ballano 15 milioni di euro

Il calciomercato Inter è già proiettato alla prossima estate. Marotta vuole regalare a Conte un gioiello della Serie A, ma l’offerta è bassa.

A meno di due settimane dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato è già tempo di proiettarsi alla prossima estate. A gennaio l’Inter è intervenuta soprattutto sulle corsie con gli arrivi di Young dal Manchester United e Moses dal Chelsea (via Fenerbahce) da un lato e le partenze di Lazaro al Newcastle e Dimarco al Verona dall’altro. Tuttavia Antonio Conte non sembra ancora soddisfatto degli esterni a disposizione per il suo 3-5-2 che è molto dispendioso. Il problema principale è a sinistra, dove Asamoah non dà garanzie fisiche visti i tanti infortuni e Biraghi non convince tatticamente e tecnicamente. Per questo Beppe Marotta sta cercando un nuovo ‘padrone’ della fascia per la stagione 2020-21.

Da Emerson ad Alonso passando per Kurzawa, tanti sono i nomi accostati all’Inter in questi ultimi mesi. Ma Marotta sta provando a fare un colpo in Serie A che risponde al nome di Robin Gosens. Il 25enne terzino tedesco sta vivendo un’ottima stagione all’Atalanta come dimostrano i suoi numeri: 8 gol e 4 assist tra campionato e Champions League. Secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, il gruppo Suning ha avanzato un’offerta da 25 milioni di euro più bonus con la possibilità di inserire qualche giovane come contropartita tecnica nell’affare. Una proposta che, però, è stata rispedita al mittente dai bergamaschi che valutano il cartellino dell’ex Heracles non meno di 40 milioni.

Una forbice di 15 milioni di euro difficile da coprire nonostante gli ottimi rapporti tra i due club. Senza dimenticare la folta concorrenza: su Gosens hanno messo gli occhi anche la Juventus, il Chelsea e lo Schalke 04.

