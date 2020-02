Inter-Napoli 0-1 | Decide Fabian Ruiz. Ora serve l’impresa al ‘San Paolo’

Cronaca, tabellino, pagelle con top e flop del match Inter-Napoli valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

L’Inter perde 1-0 l’andata delle semifinali di Coppa Italia e ora sarà chiamata a vincere al ‘San Paolo’ il 5 marzo prossimo per strappare l’accesso alla finale. Il primo tempo è equilibrato ma anche avaro di emozioni. In campo due squadre con il timore di farsi del male. L’unica occasione degna di nota è degli azzurri allo scadere: sui piedi di Zielinski una grande occasione da gol, ma il tiro del polacco viene murato da Padelli in uscita. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter che nel secondo tempo entra con un altro piglio schiacciando il Napoli nella propria metà campo, ma a segnare è la squadra di Gattuso in contropiede, nell’unica azione della ripresa grazie a Fabian Ruiz che spedisce il pallone in rete con un bel sinistro a giro dal limite. Nell’ultimo quarto d’ora, dopo Eriksen, Conte mette dentro Sanchez passando a una sorta di 4-3-3. Proprio il danese è il più pericoloso nel forcing finale in cui che però non premia i nerazzurri, pure sfortunati negli ultimi secondi con Ospina che blocca l’ex Tottenham ben servito dalla testa di Lukaku.

Pagelle e tabellino Inter-Napoli

TOP

Lautaro – Torna titolare dopo la squalifica sbattendosi dal primo all’ultimo minuto come un indemoniato. Gli è mancata solo un po’ di lucidità nell’ultima giocata

FLOP

Sensi – Troppo a intermittenza e a risentirne è la manovra nerazzurra. Il Sensi d’autunno rimane un lontano parente in quanto a inventiva.

INTER-NAPOLI 0-1

56′ Fabian Ruiz

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar (45′ D’Ambrosio), De Vrij, Bastoni; Moses (73′ Sanchez), Barella, Brozovic, Sensi (65′ Eriksen), Biraghi; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski (82′ Allan); Callejon (78′ Politano), Mertens (72′ Milik), Elmas. All.: Gattuso

ARBITRO: Calvarese di Teramo

NOTE – Ammoniti: Skriniar, Manolas, Conte, Mario Rui

