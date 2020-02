Calciomercato Inter | Marotta: “Ingaggio Viviano, faccio chiarezza”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate da Marotta prima della sfida col Napoli valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

Marotta ha parlato ai microfoni della ‘Rai Sport’ prima della gara di Coppa Italia contro il Napoli: “Vogliamo arrivare alla finale – ha esordito l’amministratore delegato nerazzurro. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter – La chiave per arrivare in fondo è rimanere umili, lavorando sempre di più. Arriviamo a questa fase cruciale con la consapevolezza di aver svolto un cammino importante, e di essere cresciuti di domenica in domenica cercando di creare un modello vincente inteso anche come dare il meglio di sé. Ci è riuscito bene Antonio Conte, che ha valorizzato le risorse. Se temo un calo fisico dopo il derby? I grandi club sono soggetti a tanti impegni ravvicinati, però il nostro allenatore ha fatto delle scelte proprio in considerazione di questo”.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, ESCLUSIVO: Offerta rifiutata | Ballano 15 milioni di euro

Calciomercato Inter, Marotta: “Viviano? Nulla di intentato, ma…”

Marotta ha poi risposto sul calciomercato, nello specifico sul possibile arrivo di Viviano: “Non vogliamo lasciare nulla di intentato in questa fase. Davanti ad una indisponibilità di Handanovic abbiamo valutato questo scenario. Valuteremo nei prossimi giorni chiarendo che serviva comunque una visita di idoneità per questioni di prevenzione”.

LEGGI ANCHE ->>> Lukaku bersagliato: “Da squalificare!” | Ecco cosa dice il regolamento