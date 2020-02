Agente Padelli: ”Conte ha già scelto tra lui e Viviano”

INTER AGENTE PADELLI VIVIANO – Padelli-Viviano potrebbe diventare il nuovo tormentone di Conte finché non tornerà Handanovic dall’infortunio. A fugare ogni dubbio, però, è l’agente dell’attuale vice Samir, ossia Silvano Martina, che a ‘Radio Marte’ e a La ‘Gazzetta dello Sport’ ha rilasciato queste dichiarazioni: “Conte ha già scelto: intanto bisogna valutare l’entità dell’infortunio di Handanovic, ma in ogni caso Padelli sarà il titolare e Viviano il vice, dunque il terzo portiere quando tornerà anche Handanovic. Le papere nel derby? Lui ha disputato delle buone partite, anche se ha fatto degli errori non meritava di essere massacrato” ha concluso.

