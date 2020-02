Calciomercato Inter, si inserisce il Barcellona | Colpo a zero a rischio

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibilità che possa sfumare un obiettivo a causa dell’ingresso in scena del Barcellona, già pericolo per Lautaro

L’Inter è al lavoro per la prossima stagione e, come ormai da diverse stagioni, guarda con grande attenzione al calciomercato dei possibili svincolati. Che, va detto, negli ultimi anni ha dato notevoli soddisfazioni, vedi Stefan de Vrij preso a zero dalla Lazio e ad oggi uno dei migliori difensori d’Europa oltre che il pilastro del reparto difensivo della formazione allenata da Antonio Conte. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, affare Chong a rischio: le ultime

Sulla lista degli obiettivi a costo zero figura sicuramente, e in alto Tahith Chong, ‘stellina’ del Manchester United che anche a detta del suo agente non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno. Per il classe 2000 olandese, esterno offensivo che molti paragonano nientemeno che a Robben (ritiratosi la scorsa estate), l’Inter è avanti come dimostrano i diversi recenti incontri col suo entourage che hanno portato a diverse proposte contrattuali ma non ancora alla fumata bianca anche a causa delle esose richieste di chi assiste il ragazzo per ciò che concerne le commissioni.

Marotta e Ausilio ragionano su un suo eventuale poi prestito al Jiangsu, avendo il ragazzo origini cinesi da parte di padre. Dicevamo, però, che l’operazione è tutt’altro che conclusa: sul ragazzo resta vigile la Juventus e, stando al ‘Manchester Evening News’, si registra l’ingresso in scena con decisione del Barcellon. I catalani potrebbero spuntarla offrendo a Chong un contratto migliore ma pure l’immediato inserimento nella rosa ora a disposizione di Setien.

