Calciomercato Inter | Assalto Real a Skriniar: contropartita nell’affare

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Skriniar e sul tentativo clamoroso del Real Madrid con l’inserimento di un big nell’operazione

Il Real Madrid all’assalto di Milan Skriniar. Secondo ‘ElDesmarque’ il club presieduto da Florentino Perez ha sciolto le riserve e vuol provare a mettere le mani sul cartellino del difensore slovacco che l’Inter ritiene incedibile a meno di un’offerta shock. Per il sito spagnolo le ‘Merengues’ hanno intenzione di proporre nell’affare nientemeno che Luka Modric, fuori dai piani futuri di Zinedine Zidane. Difficilmente, però, la società targata Suning accetterà tale offerta, considerato che il campione croato non è più da tempo un obiettivo. Solo una proposta da 80-100 milioni aprirebbe un dialogo con Suning per la cessione del classe ’94, preso dalla Sampdoria due anni e mezzo fa.

