Assalto a Chong: Marotta fa ancora la spesa in Premier League

INTER CHONG – Marotta potrebbe prendere un altro giocatore dalla Premier League: si tratta di Tahith Chong, talento del Manchester United in scadenza di contratto. Stando alle ultime riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe già un accordo di massima con l’agente per un quinquennale da poco meno di due milioni di euro. Il giovane calciatore, considerato un talento, propende per l’addio anche a causa del rapporto non proprio ottimale col tecnico Solskjaer.

