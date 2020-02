Calciomercato Inter, addio Lautaro | L’erede arriva dalla Premier

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulla possibile partenza in estate di Lautaro Martinez e soprattutto sul suo eventuale successore

Nei piani di Marotta c’è il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez, autore fin qui di una straordinaria stagione. Rinnovo con annesso adeguamento al rialzo dell’attuale stipendio (poco meno di 2 milioni) e soprattutto della clausola risolutiva che al momento ammonta a 111 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. La trattativa col suo entourage, però, stenta a decollare e per questo motivo si fa sempre più concreta l’ipotesi di un divorzio nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Inter, tutti pazzi per Lautaro: l’erede gioca in Premier!

L’attaccante argentino è corteggiato da quasi tutti i maggiori club europei, dal Barcellona al Manchester City fino al Real Madrid e allo United. I primi due in particolare sono quelli che avrebbero mosso passi più concreti effettundo più di un sondaggio direttamente coi suoi agenti. Sia i blaugrana che i ‘Citizens’ sembrano poi quelli meno spaventati dalla cifra della clausola – che ha valenza solo per l’estero nonché per un limitato periodo di tempo, precisamente dal 1° al 15 luglio – di conseguenza maggiormente disposti a pagarla dato che Suning è al momento disposto a privarsene solo dietro il pagamento di essa.

Stando alle indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’ l’Inter ha già individuato il nome del possibile sostituto: trattasi di Pierre-Emerick Aubameyang. Il gambiano ex Milan, cercato già l’estate scorsa quando l’arrivo di Lukaku era in bilico, viene dato in uscita a giugno dall’Arsenal. Essendo in scadenza nel 2021, la valutazione attuale da 70 milioni di euro è destinata a scendere di molto. L’ostacolo principale, al di là del fattore età (31 anni proprio a giugno) che potrebbe spostare il mirino della dirigenza su altri profili, potrebbe essere l’ingaggio da circa 12 milioni di euro a stagione.

