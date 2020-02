Calciomercato, ingaggio Viviano | L’Inter ha sciolto le riserve

Per il calciomercato Inter tiene banco la questione portiere tra l’infortunio di Samir Handanovic e il possibile approdo in nerazzurro di Emiliano Viviano

Sono in netto miglioramento le condizioni di Samir Handanovic. Lo sloveno è out dalla gara contro l’Udinese a causa di una infrazione al quinto dito della mano sinistra, un problema non irrilevante per un portiere. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il peggio è però fortunatamente passato, tanto che il numero uno nerazzurro dovrebbe rientrare già nel match al ‘Meazza’ contro la Sampdoria di Claudio Ranieri in programma domenica 23 febbraio alle ore 20.45.

Calciomercato Inter, decisione presa su Viviano: le ultime

Il recupero di Handanovic, stando alle indiscrezioni di calciomercato della ‘rosea’, ha spinto l’Inter a optare per il no all’ingaggio di Emiliano Viviano. Ricordiamo che il 34enne di Fiesole, il cui cartellino in passato è stato di proprietà della società nerazzurra, aveva già superato le visite mediche e svolto, con riscontri positivi, dei test fisici ad Appiano Gentile. L’approdo alla corte di Conte era tuttavia fin dall’inizio vincolato ai tempi di rientro del capitano della ‘Beneamata’.

Se fossero stati più lunghi, come originariamente si pensava, ecco che Marotta e Ausilio avrebbero sicuramente deciso per il suo ingaggio con firma su un contratto fino al prossimo giugno con opzione per un’altra stagione. A meno di colpi di scena sarà dunque ancora Padelli a difendere la porta dell’Inter fino al ritorno di Handanovic, previsto appunto a una settimana dalla super sfida con la Juventus.

