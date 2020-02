Incontro a cena: Zanetti porta Cuadrado in nerazzurro

INTER CUADRADO – Zanetti porta Cuadrado all’Inter? La clamorosa notizia appare sul ‘Corriere dello Sport’, secondo cui i due protagonisti si sarebbero incontrati a cena nelle scorse ore. Cuadrado sarebbe stato avvistato insieme alla moglie nel noto ristorante ‘Botinero’ di proprietà proprio di Zanetti, il quale non avrebbe perso tempo nel parlare con l’esterno magari in funzione della prossima stagione. Cuadrado, com’è noto, è da sempre un pupillo di Conte che per lui litigò in ottica mercato propri ai tempi in cui allenava la Juventus. Ora potrebbero incontrarsi all’Inter anche se al momento si tratta solo di ipotesi.

