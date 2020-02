Scambio Griezmann-Lautaro Martinez, Marotta spiazza tutti

SCAMBIO GRIEZMANN-LAUTARO MARTINEZ – Marotta sorprende tutti: secondo ‘Tuttosport’, l’a.d. nerazzurro potrebbe accettare la cessione di Lautaro al Barcellona soltanto in cambio di un pezzo pregiato dell’attacco catalano, ossia Griezmann. Le offerte che stanno per arrivare sono davvero difficili da rifiutare, soprattutto per il giocatore che guadagnerebbe una montagna di soldi (circa 17 milioni di euro, ndr) in uno dei top club più forti a livello mondiale. L’argentino, sponsorizzato fortemente da Messi, aprirebbe le porte all’arrivo del francese, altro bomber affermato a livello internazionale che insieme a Lukaku comporre una coppia d’attacco pazzesca. Le indiscrezioni trovano conferme anche in Spagna.

