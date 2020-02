Calciomercato, “può finire fuori rosa” | Ipotesi Inter a giugno

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di un giocatore che rischia di finire fuori rosa ma che in estate potrebbe traslocare alla corte di Conte

Nel prossimo calciomercato estivo l’Inter proverà a regalare a Conte perlomeno due centrocampisti di spessore internazionale. Al netto di Vidal, il primo potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic che giusto ieri sera ha ‘castigato’ i nerazzurri all’Olimpico, il secondo un giocatore più difensivo in grado di assicurare maggiore protezione alla difesa. L’indiziato sembra essere Allan, il brasiliano ormai ai ferri corti con il Napoli.

Calciomercato, Allan rischia di finire fuori rosa: che ‘vantaggio’ per l’Inter!

Alla vigilia della gara col Cagliari, vinta poi 0-1 grazie al gol di Mertens (altro obiettivo di Marotta), il tecnico azzurro Gattuso lo ha duramente attaccato dal lato professionale annunciando la sua non convocazione. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. L’edizione di oggi de ‘Il Mattino’ afferma che potrebbe essere messo addirittura fuori rosa qualora non dovesse dimostrare in allenamento e in quanto ad atteggiamenti di aver assimilato la lezione. Il valore di Allan potrebbe così scendere ulteriormente nei prossimi mesi, il tutto a vantaggio dei nerazzurri.

