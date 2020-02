Calciomercato Inter, Juventus su Icardi | Piano ‘diabolico’ per prenderlo

Torna a riaffacciarsi prepotentemente l’ipotesi Icardi alla Juventus. I bianconeri pensano alla mossa anti Inter per mettere finalmente le mani sul bomber argentino

E’ circolata nei giorni scorsi e tornata a circolare in queste ore la notizia secondo cui il Paris Saint-Germain non sarebbe più così convinto di riscattare Icardi. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Il tutto non perché l’argentino ha perso da un po’ la via del gol, finendo di recente anche in panchina, bensì a causa dei suoi presunti problemi con i cosiddetti ‘senatori’ del rovente spogliatoio parigino, nella fattispecie con Neymar.

LEGGI ANCHE ->>> Ultim’ora, nuovo infortunio | Salta Lazio-Inter

Calciomercato Inter, Juventus all’assalto di Icardi: patto shock col PSG!

Icardi potrebbe così fare ritorno a Milano e l’Inter ‘perdere’ la bellezza di 70 milioni di euro, che è la cifra fissata per l’opzione d’acquisto. Ciò è quello che in teoria dovrebbe augurarsi la Juventus, da tempo interessata al centravanti di Rosario e che in estate dovrà per forza di cose acquistare un grande bomber.

Una trattativa coi nerazzurri, o meglio con l’ex Marotta sarebbe però assai complicata da portare a termine come è emerso nella passata estate, per cui, stando a ‘Sportmediaset’, il club bianconero starebbe cercando di convincere il PSG a riscattare il classe ’93 di Rosario per poi girarlo alla stessa ‘Vecchia Signora’ in cambio del cartellino di Pjanic che ha la stessa valutazione. In sostanza la Juve starebbe lavorando a una vera e propria mossa anti Inter, più precisamente a un piano ‘diabolico’ per prendersi una volta per tutte Mauro Icardi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Lautaro | L’erede arriva dalla Premier

Calciomercato, ingaggio Viviano | L’Inter ha sciolto le riserve