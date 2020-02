Calciomercato, gara da top player | Marotta lo vuole all’Inter

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di un giocatore determinante per la vittoria della Lazio sui nerazzurri che Marotta proverà a regalare a Conte

E’ il giocatore che ha permesso alla Lazio di battere l’Inter, ribaltando il risultato che era in favore dei nerazzurri di Antonio Conte, e di farla volare a un punto dalla capolista Juventus. Parliamo ovviamente di Sergej Milinkovic-Savic, autore del gol del definitivo 2-1 ma anche nel complesso di una prestazione da assoluto big. Nel secondo tempo Simone Inzaghi lo ha spostato più avanti, più vicino a Caicedo e Immobile mettendo in grossa difficoltà Skriniar e compagni. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic obiettivo di Marotta: il piano

Milinkovic era già e lo sarà ancor di più da ieri uno dei grandi obiettivi nel prossimo calciomercato estivo. Il serbo è un ‘vecchio pallino’ di Beppe Marotta, nonché il profilo ideale per forza fisica e capacità di andare a rete per rinforzare il centrocampo interista. Naturalmente portarlo a Milano non sarà affatto semplice, dato che il suo cartellino è ambito pure dai maggiori club europei, Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain su tutti oltre che dalla Juventus. Ma i nerazzurri ci proveranno di sicuro, mettendo magari sul piatto una cifra importante (60 milioni?) più una se non due contropartite tecniche. Intanto se lo ‘gode’ la Lazio di Lotito, pronto al super incasso.

