Calciomercato Inter, follia Eriksen | Indiscrezione clamorosa

Le ultime notizie in tema di calciomercato Inter registrano le voci clamorose sul futuro di Eriksen, che ha creato dissidi tra Conte e Marotta.

In casa Inter non tira aria buona. Dopo la grande impresa nel derby, infatti, in meno di una settimana sono arrivate due pesanti sconfitte contro il Napoli che ha messo a serissimo rischio l’accesso alla finale di Coppa Italia e contro la Lazio che è costato il sorpasso proprio dei biancocelesti in classifica. Risultati negativi che hanno riacceso il fuoco delle critiche nei confronti dei nerazzurri e ha portato ad una spaccatura tra il tecnico Conte e l’amministratore delegato Marotta. Tema del contendere l’impiego di Christian Eriksen, grande colpo della sessione invernale di calciomercato, che fatica a trovare spazio nell’undici iniziale.

Calciomercato Inter, Eriksen già ai saluti? Le ultime dalla Spagna

Dopo il suo esordio lampo in Coppa Italia contro la Fiorentina, Eriksen è stato schierato titolare in Serie A contro l’Udinese salvo poi essere sostituito poco prima dell’ora di gioco da Brozovic. Poi Conte gli ha concesso sempre meno minutaggio: 18 minuti contro il Milan e 13 contro la Lazio. Il dilemma è tattico: il fantasista danese non trova una collocazione nel 3-5-2 dell’Inter che non prevede un trequartista. E allora spuntano i primi clamorosi rumors di un addio già in estate. Secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’, in particolare, il Real Madrid non avrebbe ancora mollato la prese per l’ex Tottenham che sperava di poter prendere a costo zero da svincolato.

Voci che, tuttavia, non trovano alcun riscontro in Italia. L’Inter ha fatto un investimento importante su Eriksen ed è pronta a scommettere su di lui in futuro. E’ soltanto una questione di tempo.

