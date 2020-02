Cessione Vecino, l’uruguaiano possibile partente a giugno

INTER VECINO – A giugno potrebbe andare via uno dei grandi protagonisti dei più importanti successi dell‘Inter degli ultimi anni: Vecino. Il centrocampista uruguaiano, che sembrava vicino all’addio già a gennaio, potrebbe essere sacrificato in estate per fare cassa. Su di lui c’è il Chelsea che secondo il ‘Sport Express’ è molto interessato all’ex Empoli e Fiorentina. Per averlo, l’offerta si aggirerebbe attorno ai 27 milioni di euro.

