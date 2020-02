Addio Lautaro, tutti i nomi per sostituirlo

INTER ADDIO LAUTARO MARTINEZ NOMI PER SOSTITUIRLO – Lautaro Martinez potrebbe andare via a giugno e l’Inter sfoglia la margherita per trovare un degno sostituto. Come riporta ‘Tuttosport’, oltre alla suggestione Griezmann in un ipotetico scambio, Marotta valuta altri profili ‘italiani’ ed esteri: nel mirino ci sono Aubameyang, Werner e Martial, rispettivamente bomber di Arsenal, Lipsia e Manchester United. Poco più defilati, ma non per questo meno importanti, rimangono Dries Mertens del Napoli e Oliver Giroud del Chelsea, entrambi possibili colpi a costo zero.

