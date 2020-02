Post Handanovic, Meret prende quota per l’estate

INTER POST HANDANOVIC MERET – Alex Meret potrebbe diventare un obiettivo concreto per l’Inter. Viste le difficoltà riscontrate in questa stagione anche per motivi fisici, il Napoli potrebbe decidere di puntare su Ospina o su un altro portiere più giovane per il futuro. Con Handanovic ormai non più giovanissimo, la società nerazzurra sta pensando a lui per il futuro a partire da giugno. Il 22enne, cresciuto calcisticamente nell’Udinese, se la gioca con Donnarumma anche in ottica nazionale…

