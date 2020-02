Ludogorets-Inter 0-2| Godin: “La nostra è una squadra che ambisce al massimo”

Ludogorets-Inter, il difensore Diego Godin appare molto soddisfatto dopo la bella vittoria nella sfida alla Ludogorets Arena e valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League

LUDOGORETS-NTER GODIN INTERVISTA/ Dopo un primo tempo giocato a ritmi bassi, nella ripresa la squadra di Antonio Conte ha alzato l’intensità del gioco e trovato due reti che hanno chiuso, probabilmente anticipatamente, la pratica qualificazione con il Ludogorets. Al termine della sfida della Ludogorets Arena, il difensore nerazzurro Diego Godin è stato intervistato da InterTv per un parere sulla bella vittoria della squadra meneghina. Queste le sue prime parole: “Abbiamo disputato una grande partita, rispettando l’avversario, che è primo in campionato e che sa cosa voglia dire giocare in Europa“. Poi ha specificato: “Nel primo tempo è stato più difficile per noi, c’erano pochi spazi, nella ripresa c’era un’altra intensità, ci siamo mossi di più e abbiamo fatto girare la palla più velocemente. Il gol di Eriksen ci ha aperto la partita, dopo una bella azione, con una conclusione non semplice. La vittoria e i due gol sono meritati, è un buon risultato in vista del ritorno”.

E infine ha dichiarato: “La nostra è una squadra che ambisce al massimo, l’importante è che il gruppo sia sempre pronto, sia chi gioca di più, sia chi gioca meno. Oggi abbiamo fatto un passo avanti tutti insieme”.