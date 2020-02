Inter, ESCLUSIVO: Padelli non basta | Tre piste per il vice Handanovic

Il calciomercato Inter è alle prese con la necessità di trovare un vice Handanovic più affidabile di Padelli. Tre nuove piste: ecco tutti i nomi.

La bella parata su Immobile nei minuti finali del match contro la Lazio non è basta a Daniele Padelli per strappare la sufficienza in pagella. Molti gettano la croce addosso al portiere dell’Inter per i riflessi troppo lenti sul gol di Milinkovic-Savic: un errore che si è andato ad aggiungere a quelli nel derby contro il Milan che fortunatamente non costarono la vittoria ai nerazzurri. Ma una cosa è certa: per affrontare al meglio la prossima stagione, c’è bisogno di un vice Handanovic più affidabile. In scadenza di contratto a giugno, Padelli potrebbe restare per fare il terzo portiere in luogo di Berni.

Calciomercato Inter, caccia al portiere: due ex Serie A in lizza

L’Inter avrebbe la soluzione in casa con Ionut Radu, girato in prestito al Parma dopo il ritorno dal Genoa. Ma la dirigenza preferirebbe continuare a farlo giocare altrove per fare esperienza piuttosto che relegarlo in panchina. E allora si valutano alternative tra i portieri esperti. La prima pista porta a Fernando Muslera, 33enne nazionale uruguaiano (con passaporto italiano), che vanta un passato nella Lazio datato nove anni fa e che va in scadenza di contratto con il Galatasaray nel 2021. L’affare sarebbe favorito dal suo agente Fonseca, padre del baby bomber della Primavera di Madonna. Identica situazione per l’ex sampdoriano Sergio Romero del Manchester United assistito da Raiola.

Infine attenzione al profilo di Robin Olsen. Lo svedese ha fatto una buona prima parte di stagione al Cagliari che però non lo riscatterà. La Roma cerca acquirenti per l’estremo difensore svedese.

