Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona | Messi esce allo scoperto

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le dichiarazioni di Leo Messi in favore dell’approdo al Barcellona dell’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez

“E’ spettacolare!”. Ai microfoni del ‘Mundo Deportivo’ Leo Messi esce allo scoperto su Lautaro Martinez ufficializzando il suo desiderio di vederlo l’anno prossimo con la maglia del Barcellona. “Si vedeva che sarebbe diventato un grande giocatore, ora è esploso e lo sta dimostrando – ha aggiunto il fuoriclasse dei blaugrana – E’ molto forte, ha uno contro uno molto buono, segna, in area lotta con chiunque, tiene la palla, sa come girarsi, riesce ad andare da solo. Ha molta qualità, è un calciatore completo”.

Calciomercato Inter, 150 milioni per Lautaro: i dettagli

Quelle della ‘Pulce’ sono parole estremamente significative, come noto lui è il grande ‘sponsor’ in ottica approdo al Barça dell’attaccante nerazzurro per il quale l’Inter è già in trattativa col Barcellona. La società catalana sarebbe disposta a pagare più della clausola fissata a 111 milioni di euro sia per strappare una migliore dilazione del pagamento che per la possibilità di inserire nell’operazione una (Vidal, ‘pallino’ di Antonio Conte, sicuro) se non due contropartite tecniche. L’affare potrebbe raggiungere ben 150 milioni di euro come valore complessivo. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

“Somiglia molto a Suarez – ha sottolineato Messi parlando sempre del ‘Toro’ – Se Luis potrebbe aiutarlo ad inserirsi prima? Sì, come ho sempre detto tutti i bravi giocatori alla fine si adattano e trovano il loro gioco. Luis ha molta esperienza e potrebbe aiutare Lautaro ad adattarsi al club ed alla Liga, ma sono tutte supposizioni“.

