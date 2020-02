Ludogorets-Inter, i bookmakers si fidano di Padelli

Ludogorets-Inter, i bookmakers vedono favoriti i nerazzurri e il risultato più probabile pare essere la vittoria della squadra di Conte per 1-0. Piena fiducia in un riscatto di Daniele Padelli in terra bulgara

LUDOGORETS-INTER BOOKMAKERS/ Nonostante le parole del presidente dello Slavia Sofia che si dice convinto della vittoria di misura del Ludogorets sull‘Inter, i bookmakers la pensano in maniera diametralmente opposta. La vittoria della squadra di Antonio Conte in terra bulgara è quotata 1,70, il pareggio è a 3,55, mentre la vittoria della squadra di casa è data addirittura a 5. Naturalmente visto le sorprese già avvenute negli ottavi di Champions League, se si esclude l‘Atalanta che ha rispettato in maniera pure esagerata il suo ruolo di favorita, l’utilizzo delle doppie per i meno coraggiosi è consigliabile. Vediamo quindi quanto sono invece quotate queste opzioni: l’1X è quotato a 2,10, l’X2 a 1,15 e l’12 a 1,27, mentre invece la vittoria della squadra meneghina con almeno 2 gol di margine è bancata 3,10.

I bookmakers indicano il No Goal favorito sul Goal, quotate rispettivamente a 1,80 e 1,90, ma la differenza è veramente minima e ricordiamoci che non sarà Handanovic a difendere la porta nerazzurra . L’Under 2,5 è invece favorito sull’Over 2,5, ma anche qui vale lo stesso discorso. Stando alle quote il risultato esatto più probabile è lo 0-1, proposto a 6,00. La quota per l’1-1 è 7,00, mentre l’1-0 è bancato a 12,00. Quotazioni particolari visto che non gioca la difesa titolare della squadra nerazzurra e quella del Ludogorets si dice che non sia impermeabile.