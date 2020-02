Alonso: il terzino resta uno degli obiettivi per giugno

Inter, il terzino del Chelsea Alonso resta uno degli obiettivi del calcio mercato estivo. La società nerazzurra intende accontentare l’allenatore e migliorare ulteriormente la rosa in quella zona di campo

INTER ALONSO AGGIORNAMENTO/ Nel mercato invernale l‘Inter ha tamponato il problema delle fasce laterali, con l’arrivo di Moses e Young. Se per la fascia destra Candreva e D’Ambrosio potevano comunque garantire una discreta garanzia, sulla fascia sinistra l’infortunio di Asamoah e il rendimento, nonostante l’impegno, non sufficiente di Biraghi, avevano dato qualche problema al tecnico Antonio Conte. Ma per giugno, la società meneghina vorrebbe migliorare ulteriormente in quel settore del campo e quindi l’assalto a Marco Alonso del Chelsea potrebbe essere quello decisivo, dopo essere stata costretta a soprassedere nell’ultima tornata di mercato.

CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Inter | I ‘messaggi’ di Conte da Ludogorets

Nonostante il club inglese non dovrebbe fare sconti e valuterà il suo giocatore ancora 30 milioni di euro, è probabile che questa volta, pur di accontentare il tecnico, l’Inter accetterà di pagare la cifra richiesta. Da notare che nella sfida di campionato contro il Tottenham, il terzino è tornato al gol segnando la seconda rete della squadra di Frank Lampard. Come ha spiegato Don Balon.