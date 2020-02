Filippo Inzaghi: “Per lo Scudetto Inter e Juve restano le favorite”

Inter, l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi ha voluto elogiare suo fratello Simone per quanto sta facendo con la Lazio, ma si è detto convinto che per lo Scudetto le favorite restano Inter e Juve

INTER FILIPPO INZAGHI DICHIARAZIONI/ Con il suo Benevento ha cannibalizzato la serie B con un vantaggio di 17 punti sulla seconda e 19 sulla terza, salvo ribaltoni la stagione di Filippo Inzaghi è da 10 e lode, merito anche di una squadra che è stata concepita per tornare subito in serie A. Durante la conferenza stampa della domenica, dopo l’ennesima vittoria della formazione campana in casa dell’Entella per 4-0 nella partita disputata sabato, il tecnico ha voluto dare anche un parere sulla lotta al vertice della serie A, che vede protagonista anche la Lazio allenata da suo fratello Simone. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Queste le sue dichiarazioni: “Quello che penso di Simone lo sanno tutti. Non mi sorprende ciò che sta facendo, ma penso che la vittoria dello scudetto sarebbe un miracolo. Sulla carta, come rosa, Juventus e Inter sono più forti. È chiaro che la Lazio aveva un grande obiettivo, come quello di vincere la Supercoppa e l’ha raggiunto, così come quello della conquista di un posto in Champions. Per quanto riguarda lo Scudetto, sognare non costa nulla ma penso che non debba essere dimenticato quanto fatto se non dovesse arrivare“.