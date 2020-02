Emergenza Coronavirus | UFFICIALE: rinviata Inter-Sampdoria!

Le ultime news Inter mettono in evidenza l’annullamento del match di Serie A contro la Sampdoria in programma originariamente domani sera al Meazza

Inter-Sampdoria, originariamente in programma domani sera al ‘Meazza’, non si giocherà. A. Il Ministro dello Sport Spadafora ha annunciato la sospensione di tutte le manifestazioni sportive di domani in Veneto e Lombardia. L’emergenza Coronavirus tocca quindi anche il campionato italiano, oltre a Inter-Samp sono state rinviate anche Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

