Bianchi: “Conte sta lavorando bene ma la Lazio è più solida”

Inter, l’ex allenatore Ottavio Bianchi ha voluto dare il suo parere sulla lotta a 3 per lo scudetto. L’ex tecnico pur elogiando l’ottimo lavoro finora svolto da Conte vede la Lazio più solida rispetto alle altre due contendenti

INTER OTTAVIO BIANCHI INTERVISTA/ L’ex allenatore di Inter e Napoli per citarne solo alcune Ottavio Bianchi, è stato intervistato da Calciotoday.it per avere un parere sulla sfida scudetto tra la squadra di Conte, quella di Sarri e quella di Simone Inzaghi. Queste le sue prime spiegazioni: “L’Inter ha qualche chance di vincere lo scudetto, soprattutto nella stagione in cui la Juve sta perdendo colpi. La Lazio, ex terza incomoda, ora seconda in classifica, però ha un vantaggio”.

