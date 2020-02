Eriksen: il portale Transfermarkt lo valuta 90 milioni di euro

Inter, il noto portale Transfermarkt ha aggiornato le valutazioni dei centrocampisti. Il calciatore De Bruyne ha la quotazione più alta ma alle sue spalle c’è Christian Eriksen con una stima comunque importante

INTER ERIKSEN VALUTAZIONE/ Il noto sito tedesco Transfermarkt, punto di riferimento sia per quanto riguarda statistiche, carriere, classifiche, e valutazioni dei giocatori oltre ad altre curiosità sul mondo del calcio, ha aggiornato la valutazione dei centrocampisti. Il giocatore del Manchester City Kevin De Bruyne, è chiaramente quello con il valore di mercato più alto ben 150 milioni di euro, secondo la stima del noto portale. Nettamente alle sue spalle un terzetto di calciatori: Kai Havertz giocatore del Bayer Leverkusen un classe 99 che sta facendo faville, Dele Alli del Tottenham che non ha bisogno di presentazioni e infine Christian Eriksen appena arrivato in nerazzurro dopo un’ottima operazione di mercato da parte dei dirigenti del club milanese, che lo hanno pagato solo 20 milioni di euro.

Restando sempre in tema nerazzurro, farà un po’ meno piacere vedere quali sono i giocatori subito dietro ai sopracitati: Coutinho, Maddison, Fernandes, Van de Beek, Zaniolo e Odeegard. Probabilmente qualche rimpianto per Coutinho e soprattutto Zaniolo ci potrebbe essere.