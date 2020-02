Calciomercato, dall’Inghilterra: Marcos Alonso a un passo dall’Inter

Il nome di Marcos Alonso continua a circolare in ottica calciomercato Inter. Il terzino vuole tornare lasciare il Chelsea e tornare da Conte.

In Inghilterra non hanno dubbi: ieri Marcos Alonso ha giocato la sua ultima partita in Champions League con la maglia del Chelsea. Il terzino sinistro spagnolo è stato espulso dopo revisione al Var al minuto 83 della sfida interna contro il Bayern Monaco persa 3-0 e sarà squalificato per la gara di ritorno in programma tra tre settimane in terra tedesca. E visto il risultato di ‘Stamford Bridge’ è facile ipotizzare che i londinesi non giocheranno altre partite in campo europeo in questa stagione, con i campioni di Germania che hanno già più di un piedi ai quarti di finale. Una prestazione che avrebbe convinto ancora di più il manager Lampard a cederlo nella prossima sessione estiva di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter sul mercato: Marotta batte di nuovo Paratici!

Calciomercato Inter, affare Alonso | Resta un ostacolo importante

La meta preferita di Marcos Alonso è l’Italia, come rivelato dal padre in una recente intervista. E in Serie A la squadra che si sta interessando di più all’ex Fiorentina è l’Inter, che a giugno potrebbe salutare Asamoah e non riscattare Biraghi proprio dai viola sulla corsia mancina. Antonio Conte è un grande estimatore dell’esterno madrileno classe 1990, che ha vissuto le sue migliori stagioni da professionista proprio sotto la gestione del salentino ai tempi del Chelsea. Per i tabloid britannici l’affare può già considerarsi fatto, ma in realtà c’è uno scoglio importante da superare. La director dei Blues Marina Granovskaia, infatti, ha dato il via libera alla cessione di Alonso, ma ha fissato il prezzo del suo cartellino a 35 milioni di euro.

L’AD nerazzurro Marotta è già al lavoro per far abbassare le pretese economiche al club londinese. L’obiettivo è quello di riuscire a prendere Alonso per una cifra intorno ai 20 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, nuovo nome per il centrocampo

Barcellona, tutto su Lautaro | Quattro contropartite all’Inter