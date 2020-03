Ritorno di fiamma per Izzo: il Torino chiede 20 milioni

L’Inter non molla la pista che porta ad Armando Izzo. Il difensore del Torino è da tempo accostato ai nerazzurri in ottica mercato sin dai tempi del Genoa. Tuttavia, l’affare sarà difficile da portare a termine se i granata continueranno a chiedere circa 20 milioni di euro, cifra che nella passata stagione poteva starci per l’ottimo campionato disputato dal centrale. Quest’anno, complice anche il rendimento altalenante della squadra, il suo valore è vertiginosamente sceso.

